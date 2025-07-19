19.07.2025
Смотреть онлайн Доха 3x3 - Guangzhou 3x3 19.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФИБА 3x3 Мировой тур: Доха 3x3 — Guangzhou 3x3 . Начало встречи 19 июля 2025 запланировано на 06:45 по московскому времени .
МСК
ФИБА 3x3 Мировой тур
Завершен
20:15
20:15
20 : 15
19 июля 2025
Превью матча Доха 3x3 — Guangzhou 3x3
Статистика матча
2-х очк. попадания
3
3
3-х очк. попадания
0
0
Реализовано штрафных
4
0
% реализации штрафных
66.7
0
Комментарии к матчу