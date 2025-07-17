17.07.2025
Смотреть онлайн Quezon Huskers - Bacolod Tubo Slashers 17.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Филиппины — Филиппины - МПБЛ. Баскетбол: Quezon Huskers — Bacolod Tubo Slashers . Начало встречи 17 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
Филиппины - МПБЛ. Баскетбол
Завершен
29:17 14:14 23:18 19:25
29:17 14:14 23:18 19:25
85 : 74
17 июля 2025
Превью матча Quezon Huskers — Bacolod Tubo Slashers
Статистика матча
2-х очк. попадания
18
18
3-х очк. попадания
12
3
Реализовано штрафных
13
29
% реализации штрафных
54.2
70.7
Комментарии к матчу