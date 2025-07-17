Смотреть онлайн Quezon Huskers - Bacolod Tubo Slashers 17.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Филиппины — Филиппины - МПБЛ. Баскетбол: Quezon Huskers — Bacolod Tubo Slashers . Начало встречи 17 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .