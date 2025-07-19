19.07.2025
Смотреть онлайн Улан-Батор 3x3 - Милано 3х3 19.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФИБА 3x3 Мировой тур: Улан-Батор 3x3 — Милано 3х3 . Начало встречи 19 июля 2025 запланировано на 05:30 по московскому времени .
МСК
ФИБА 3x3 Мировой тур
Завершен
21:16
21:16
21 : 16
19 июля 2025
Превью матча Улан-Батор 3x3 — Милано 3х3
Статистика матча
2-х очк. попадания
2
4
3-х очк. попадания
0
0
Реализовано штрафных
4
3
% реализации штрафных
80
100
Комментарии к матчу