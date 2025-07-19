19.07.2025
Смотреть онлайн Toulouse 3x3 - Seef 3x3 19.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФИБА 3x3 Мировой тур: Toulouse 3x3 — Seef 3x3 . Начало встречи 19 июля 2025 запланировано на 10:20 по московскому времени .
МСК
ФИБА 3x3 Мировой тур
Завершен
21:13
21:13
21 : 13
19 июля 2025
Превью матча Toulouse 3x3 — Seef 3x3
История последних встреч
Toulouse 3x3
Seef 3x3
1 победа
0 побед
100%
0%
11.10.2025
Toulouse 3x3
20:12
Seef 3x3
Статистика матча
2-х очк. попадания
3
1
3-х очк. попадания
0
0
Реализовано штрафных
4
4
% реализации штрафных
80
57.1
Комментарии к матчу