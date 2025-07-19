Смотреть онлайн Toulouse 3x3 - Seef 3x3 19.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФИБА 3x3 Мировой тур: Toulouse 3x3 — Seef 3x3 . Начало встречи 19 июля 2025 запланировано на 10:20 по московскому времени .