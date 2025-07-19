19.07.2025
Смотреть онлайн Hangzhou 3x3 - Guangzhou 3x3 19.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФИБА 3x3 Мировой тур: Hangzhou 3x3 — Guangzhou 3x3 . Начало встречи 19 июля 2025 запланировано на 05:55 по московскому времени .
МСК
ФИБА 3x3 Мировой тур
Завершен
21:9
21:9
21 : 9
19 июля 2025
Превью матча Hangzhou 3x3 — Guangzhou 3x3
Статистика матча
2-х очк. попадания
7
2
3-х очк. попадания
0
0
Реализовано штрафных
1
1
% реализации штрафных
50
100
Комментарии к матчу