Смотреть онлайн Венесуэла 3x3 (23) - Mexico 3x3 U23 15.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира FIBA 3x3 U23 Nations League: Венесуэла 3x3 (23) — Mexico 3x3 U23 . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 03:05 по московскому времени .