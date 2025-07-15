15.07.2025
Смотреть онлайн Chile 3x3 U21 - Венесуэла 3x3 (23) 15.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира FIBA 3x3 U23 Nations League: Chile 3x3 U21 — Венесуэла 3x3 (23) . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 00:15 по московскому времени .
МСК
FIBA 3x3 U23 Nations League
Отменен
5:21
5:21
5 : 21
15 июля 2025
Превью матча Chile 3x3 U21 — Венесуэла 3x3 (23)
Статистика матча
2-х очк. попадания
1
5
3-х очк. попадания
0
0
Реализовано штрафных
1
3
% реализации штрафных
50
75
Комментарии к матчу