15.07.2025
Смотреть онлайн Нидерланды 3x3 (23) - Словения 3x3 (23) 15.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира FIBA 3x3 U23 Nations League: Нидерланды 3x3 (23) — Словения 3x3 (23) . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 11:25 по московскому времени .
МСК
FIBA 3x3 U23 Nations League
Отменен
15:10
15 : 10
15 июля 2025
Превью матча Нидерланды 3x3 (23) — Словения 3x3 (23)
Статистика матча
2-х очк. попадания
1
0
3-х очк. попадания
0
0
Реализовано штрафных
0
1
% реализации штрафных
0
50
Комментарии к матчу