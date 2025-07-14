14.07.2025
Смотреть онлайн Argentina 3x3 U21 - Венесуэла 3x3 (23) 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира FIBA 3x3 U23 Nations League: Argentina 3x3 U21 — Венесуэла 3x3 (23) . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 00:15 по московскому времени .
МСК
FIBA 3x3 U23 Nations League
Отменен
18 : 21
14 июля 2025
Превью матча Argentina 3x3 U21 — Венесуэла 3x3 (23)
Статистика матча
2-х очк. попадания
3
4
3-х очк. попадания
0
0
Реализовано штрафных
2
4
% реализации штрафных
50
66.7
Комментарии к матчу