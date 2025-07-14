14.07.2025
Смотреть онлайн Нидерланды 3x3 (23) - Ireland 3x3 U23 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира FIBA 3x3 U23 Nations League: Нидерланды 3x3 (23) — Ireland 3x3 U23 . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 12:15 по московскому времени .
МСК
FIBA 3x3 U23 Nations League
Отменен
14:13
14:13
15 : 13
14 июля 2025
Превью матча Нидерланды 3x3 (23) — Ireland 3x3 U23
Статистика матча
2-х очк. попадания
2
2
3-х очк. попадания
0
0
Реализовано штрафных
3
3
% реализации штрафных
60
50
Комментарии к матчу