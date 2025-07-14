14.07.2025
Смотреть онлайн Латвия 3x3 (23) - Словения 3x3 (23) 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира FIBA 3x3 U23 Nations League: Латвия 3x3 (23) — Словения 3x3 (23) . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 11:25 по московскому времени .
МСК
FIBA 3x3 U23 Nations League
Отменен
14:20
15 : 21
14 июля 2025
Превью матча Латвия 3x3 (23) — Словения 3x3 (23)
Статистика матча
2-х очк. попадания
1
2
3-х очк. попадания
0
0
Реализовано штрафных
1
5
% реализации штрафных
50
83.3
Комментарии к матчу