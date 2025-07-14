14.07.2025
Смотреть онлайн Manila Batang Quiapo - Basilan Viva Portmasters 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Филиппины — Филиппины - МПБЛ. Баскетбол: Manila Batang Quiapo — Basilan Viva Portmasters . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени .
МСК
Филиппины - МПБЛ. Баскетбол
Завершен
10:27 20:30 16:28 38:32
84 : 117
14 июля 2025
Превью матча Manila Batang Quiapo — Basilan Viva Portmasters
Статистика матча
2-х очк. попадания
16
43
3-х очк. попадания
13
4
Реализовано штрафных
13
14
% реализации штрафных
72.2
51.9
