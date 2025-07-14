Фрибет 15000₽
14.07.2025

Смотреть онлайн Pusan National University Women - Gwangju Women's University Women 14.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Korea University League Women: Pusan National University WomenGwangju Women's University Women . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .

МСК
Korea University League Women
Pusan National University Women
Завершен
27:9 25:17 31:9 21:3
104 : 38
14 июля 2025
Gwangju Women's University Women
Превью матча Pusan National University Women — Gwangju Women's University Women

Команда Pusan National University Women в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей.

Статистика матча

2-х очк. попадания
33
9
3-х очк. попадания
12
5
Реализовано штрафных
2
5
% реализации штрафных
100
100
