13.07.2025
Смотреть онлайн Венесуэла 3x3 (23) - Пуэрто-Рико 3x3 (23) 13.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира FIBA 3x3 U23 Nations League: Венесуэла 3x3 (23) — Пуэрто-Рико 3x3 (23) . Начало встречи 13 июля 2025 запланировано на 03:05 по московскому времени .
МСК
FIBA 3x3 U23 Nations League
Отменен
21 : 8
13 июля 2025
Превью матча Венесуэла 3x3 (23) — Пуэрто-Рико 3x3 (23)
Статистика матча
2-х очк. попадания
6
1
3-х очк. попадания
0
0
Реализовано штрафных
4
1
% реализации штрафных
100
50
Комментарии к матчу