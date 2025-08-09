09.08.2025
Смотреть онлайн КИУ Рейнджерс - Женщины - UPDF Tomahawks Women 09.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уганда — Женский чемпионат Уганды по баскетболу. НБЛ: КИУ Рейнджерс - Женщины — UPDF Tomahawks Women . Начало встречи 09 августа 2025 запланировано на 15:25 по московскому времени .
МСК
Женский чемпионат Уганды по баскетболу. НБЛ
Завершен
11:17 17:14 12:13 15:19
11:17 17:14 12:13 15:19
55 : 63
09 августа 2025
Превью матча КИУ Рейнджерс - Женщины — UPDF Tomahawks Women
История последних встреч
КИУ Рейнджерс - Женщины
UPDF Tomahawks Women
0 побед
1 победа
0%
100%
09.08.2025
КИУ Рейнджерс - Женщины
55:63
UPDF Tomahawks Women
Комментарии к матчу