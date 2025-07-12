12.07.2025
Смотреть онлайн Suwon University Women - Ulsan University Women 12.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Korea University League Women: Suwon University Women — Ulsan University Women . Начало встречи 12 июля 2025 запланировано на 07:00 по московскому времени .
МСК
Korea University League Women
Завершен
21:11 25:11 13:11 8:19
21:11 25:11 13:11 8:19
67 : 52
12 июля 2025
Превью матча Suwon University Women — Ulsan University Women
Статистика матча
2-х очк. попадания
19
13
3-х очк. попадания
7
6
Реализовано штрафных
9
8
% реализации штрафных
75
66.7
Комментарии к матчу