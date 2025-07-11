11.07.2025
Смотреть онлайн Болонский Университет - Polytechnic Uni of Bucharest 11.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира European Universities Championship: Болонский Университет — Polytechnic Uni of Bucharest . Начало встречи 11 июля 2025 запланировано на 12:45 по московскому времени .
МСК
European Universities Championship
Завершен
27:10 26:21 26:15 14:22
27:10 26:21 26:15 14:22
93 : 68
11 июля 2025
Превью матча Болонский Университет — Polytechnic Uni of Bucharest
Статистика матча
2-х очк. попадания
32
20
3-х очк. попадания
7
3
Реализовано штрафных
7
17
% реализации штрафных
87.5
70.8
Комментарии к матчу