Смотреть онлайн Болонский Университет - Polytechnic Uni of Bucharest 11.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира European Universities Championship: Болонский Университет — Polytechnic Uni of Bucharest . Начало встречи 11 июля 2025 запланировано на 12:45 по московскому времени .