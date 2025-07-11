11.07.2025
Смотреть онлайн NS Matrix Deers U20 Women - Johor Southern Tigers U20 Women 11.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Malaysia MPL D-League U20 Women: NS Matrix Deers U20 Women — Johor Southern Tigers U20 Women . Начало встречи 11 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .
МСК
Malaysia MPL D-League U20 Women
Завершен
23:8 18:15 13:15 13:8
67 : 46
11 июля 2025
Превью матча NS Matrix Deers U20 Women — Johor Southern Tigers U20 Women
Статистика матча
2-х очк. попадания
10
13
3-х очк. попадания
13
4
Реализовано штрафных
6
8
% реализации штрафных
60
66.7
Комментарии к матчу