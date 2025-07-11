Смотреть онлайн Dankook University Women - Pusan National University Women 11.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Korea University League Women: Dankook University Women — Pusan National University Women . Начало встречи 11 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .