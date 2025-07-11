11.07.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Korea University League Women: Kangwon National University Women — Gwangju Women's University Women . Начало встречи 11 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени .
МСК
Korea University League Women
Завершен
10:7 14:13 7:15 19:11
10:7 14:13 7:15 19:11
50 : 46
11 июля 2025
Статистика матча
2-х очк. попадания
11
9
3-х очк. попадания
7
7
Реализовано штрафных
7
5
% реализации штрафных
87.5
83.3
