11.07.2025

Смотреть онлайн Kangwon National University Women - Gwangju Women's University Women 11.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Korea University League Women: Kangwon National University WomenGwangju Women's University Women . Начало встречи 11 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени .

Korea University League Women
Kangwon National University Women
Завершен
10:7 14:13 7:15 19:11
50 : 46
11 июля 2025
Gwangju Women's University Women
Превью матча Kangwon National University Women — Gwangju Women's University Women

Статистика матча

2-х очк. попадания
11
9
3-х очк. попадания
7
7
Реализовано штрафных
7
5
% реализации штрафных
87.5
83.3
Комментарии к матчу
