Смотреть онлайн Морская Академия Гдыня - University of Basel 09.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира European Universities Championship: Морская Академия Гдыня — University of Basel . Начало встречи 09 июля 2025 запланировано на 12:45 по московскому времени .