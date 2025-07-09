09.07.2025
Смотреть онлайн Летран Найтс - СБК Ред Лайонс 09.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Филиппины — Филиппины - Предсезонный кубок: Летран Найтс — СБК Ред Лайонс . Начало встречи 09 июля 2025 запланировано на 07:00 по московскому времени .
МСК
Филиппины - Предсезонный кубок
Завершен
25:14 15:26 23:11 12:17
75 : 68
09 июля 2025
Превью матча Летран Найтс — СБК Ред Лайонс
История последних встреч
Летран Найтс
СБК Ред Лайонс
1 победа
0 побед
100%
0%
23.11.2025
СБК Ред Лайонс
83:87
Летран Найтс
Статистика матча
2-х очк. попадания
24
19
3-х очк. попадания
5
6
Реализовано штрафных
12
12
% реализации штрафных
60
57.1
