09.07.2025
МСК
European Universities Championship
Завершен
26:15 27:9 26:29 16:21
95 : 74
09 июля 2025
Превью матча University Of Aveiro — Turin Polytechnic
Статистика матча
2-х очк. попадания
19
14
3-х очк. попадания
13
7
Реализовано штрафных
18
25
% реализации штрафных
64.3
80.6
