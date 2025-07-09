Фрибет 15000₽
09.07.2025

Смотреть онлайн University Of Aveiro - Turin Polytechnic 09.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира European Universities Championship: University Of AveiroTurin Polytechnic . Начало встречи 09 июля 2025 запланировано на 12:45 по московскому времени .

МСК
European Universities Championship
University Of Aveiro
Завершен
26:15 27:9 26:29 16:21
95 : 74
09 июля 2025
Turin Polytechnic
Превью матча University Of Aveiro — Turin Polytechnic

Статистика матча

2-х очк. попадания
19
14
3-х очк. попадания
13
7
Реализовано штрафных
18
25
% реализации штрафных
64.3
80.6
