09.07.2025
Смотреть онлайн УСТ Гроулин Тайгерс - ДЛСУ Грин Арчерс 09.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Филиппины — Филиппины - Предсезонный кубок: УСТ Гроулин Тайгерс — ДЛСУ Грин Арчерс . Начало встречи 09 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
Филиппины - Предсезонный кубок
Отменен
23:26 26:26 22:23 15:19
86 : 94
09 июля 2025
Превью матча УСТ Гроулин Тайгерс — ДЛСУ Грин Арчерс
История последних встреч
УСТ Гроулин Тайгерс
ДЛСУ Грин Арчерс
0 побед
1 победа
0%
100%
25.10.2025
ДЛСУ Грин Арчерс
86:77
УСТ Гроулин Тайгерс
Статистика матча
2-х очк. попадания
18
30
3-х очк. попадания
14
7
Реализовано штрафных
5
13
% реализации штрафных
62.5
72.2
