08.07.2025
Смотреть онлайн Fiji 3x3 U23 - Guam 3x3 U23 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира FIBA 3x3 U23 Nations League: Fiji 3x3 U23 — Guam 3x3 U23 . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 10:40 по московскому времени .
МСК
FIBA 3x3 U23 Nations League
Отменен
17:15
08 июля 2025
Превью матча Fiji 3x3 U23 — Guam 3x3 U23
Статистика матча
2-х очк. попадания
0
5
3-х очк. попадания
0
0
Реализовано штрафных
1
0
% реализации штрафных
100
0
Комментарии к матчу