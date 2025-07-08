08.07.2025
Смотреть онлайн University of Basel - Munich Tech Uni 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира European Universities Championship: University of Basel — Munich Tech Uni . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 12:45 по московскому времени .
European Universities Championship
Завершен
18:33 19:18 15:30 14:17
66 : 98
08 июля 2025
Превью матча University of Basel — Munich Tech Uni
Статистика матча
2-х очк. попадания
15
27
3-х очк. попадания
10
11
Реализовано штрафных
6
11
% реализации штрафных
66.7
68.8
