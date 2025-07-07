Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
07.07.2025

Смотреть онлайн Tonga 3x3 U23 - Northern Mariana Islands 3x3 U23 07.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира FIBA 3x3 U23 Nations League: Tonga 3x3 U23Northern Mariana Islands 3x3 U23 . Начало встречи 07 июля 2025 запланировано на 09:20 по московскому времени .

МСК
FIBA 3x3 U23 Nations League
Tonga 3x3 U23
Отменен
21:10
21 : 10
07 июля 2025
Northern Mariana Islands 3x3 U23
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Tonga 3x3 U23 — Northern Mariana Islands 3x3 U23

Статистика матча

2-х очк. попадания
2
3
3-х очк. попадания
0
0
Реализовано штрафных
0
0
% реализации штрафных
0
0
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
иконка Популярные матчи
ЦСКА ЦСКА
Локомотив Локомотив
4 Января
17:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Челси Челси
4 Января
20:30
Торпедо Торпедо
Спартак Спартак
4 Января
17:00
ПСЖ ПСЖ
Париж Париж
4 Января
22:45
Реал Мадрид Реал Мадрид
Реал Бетис Реал Бетис
4 Января
18:15
Интер Милан Интер Милан
Болонья Болонья
4 Января
22:45
AK Барс AK Барс
Автомобилист Автомобилист
4 Января
17:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
4 Января
23:00
Марсель Марсель
Нант Нант
4 Января
17:00
Фиорентина Фиорентина
Кремонезе Кремонезе
4 Января
17:00