Товарищеские матчи между клубами по баскетболу

Превью матча Brian Kerle BA — Национальный Тайваньский Нормальный Университет

Команда Brian Kerle BA в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча. Команда Национальный Тайваньский Нормальный Университет, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение.