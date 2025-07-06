Фрибет 15000₽
06.07.2025

Смотреть онлайн Brian Kerle BA - Национальный Тайваньский Нормальный Университет 06.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МеждународныйТоварищеские матчи между клубами по баскетболу: Brian Kerle BAНациональный Тайваньский Нормальный Университет . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .

МСК
Товарищеские матчи между клубами по баскетболу
Brian Kerle BA
Завершен
10:22 23:18 29:22 23:20
85 : 82
06 июля 2025
Национальный Тайваньский Нормальный Университет
Превью матча Brian Kerle BA — Национальный Тайваньский Нормальный Университет

Команда Brian Kerle BA в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча. Команда Национальный Тайваньский Нормальный Университет, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение.

Статистика матча

2-х очк. попадания
21
20
3-х очк. попадания
8
9
Реализовано штрафных
17
11
% реализации штрафных
77.3
68.8
Комментарии к матчу
