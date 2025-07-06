06.07.2025
Смотреть онлайн Kuala Lumpur Hornbills U20 - MBC Kirin U20 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Malaysia MPL D-League U20: Kuala Lumpur Hornbills U20 — MBC Kirin U20 . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
Malaysia MPL D-League U20
Завершен
19:24 15:33 24:27 12:30
19:24 15:33 24:27 12:30
70 : 114
06 июля 2025
Превью матча Kuala Lumpur Hornbills U20 — MBC Kirin U20
Статистика матча
2-х очк. попадания
19
31
3-х очк. попадания
5
12
Реализовано штрафных
17
14
% реализации штрафных
77.3
66.7
Комментарии к матчу