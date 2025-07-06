06.07.2025
Смотреть онлайн СБК Ред Лайонс - Лисеум Филиппинс Университи Батангас Пайрэтс 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Филиппины — Филиппины - Предсезонный кубок: СБК Ред Лайонс — Лисеум Филиппинс Университи Батангас Пайрэтс . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .
МСК
Филиппины - Предсезонный кубок
Отменен
21:17 20:18 18:21 17:14
76 : 70
06 июля 2025
Превью матча СБК Ред Лайонс — Лисеум Филиппинс Университи Батангас Пайрэтс
История последних встреч
Статистика матча
2-х очк. попадания
18
20
3-х очк. попадания
9
6
Реализовано штрафных
14
12
% реализации штрафных
63.6
50
Комментарии к матчу