Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
06.07.2025

Смотреть онлайн ДЛСУ Грин Арчерс - УЕ Ред Уорриорс 06.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФилиппиныФилиппины - Предсезонный кубок: ДЛСУ Грин АрчерсУЕ Ред Уорриорс . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .

МСК
Филиппины - Предсезонный кубок
ДЛСУ Грин Арчерс
Отменен
18:23 21:20 43:21 18:27
100 : 91
06 июля 2025
УЕ Ред Уорриорс
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча ДЛСУ Грин Арчерс — УЕ Ред Уорриорс

История последних встреч

ДЛСУ Грин Арчерс
ДЛСУ Грин Арчерс
УЕ Ред Уорриорс
ДЛСУ Грин Арчерс
2 побед
0 побед
100%
0%
29.10.2025
УЕ Ред Уорриорс
УЕ Ред Уорриорс
72:84
ДЛСУ Грин Арчерс
ДЛСУ Грин Арчерс
Обзор
15.10.2025
ДЛСУ Грин Арчерс
ДЛСУ Грин Арчерс
111:110
УЕ Ред Уорриорс
УЕ Ред Уорриорс
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
17
24
3-х очк. попадания
18
9
Реализовано штрафных
12
16
% реализации штрафных
60
53.3
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
иконка Популярные матчи
КооКоо КооКоо
Сайпа Сайпа
5 Января
19:30
Таппара Таппара
ХПК ХПК
5 Января
19:30
Юкурит Юкурит
Лукко Лукко
5 Января
19:30
Венеция Венеция
Бенеттон Тревизо Бенеттон Тревизо
5 Января
22:00
Мега Бемакс Мега Бемакс
БК ГГМТ Вена БК ГГМТ Вена
5 Января
21:00
Галатасарай Галатасарай
Трабзонспор Трабзонспор
5 Января
20:30
Купрум Купрум
Арка Темпо Челм Арка Темпо Челм
5 Января
19:30
Лестер Лестер
Вест Бромвич Вест Бромвич
5 Января
23:00
Задар Задар
Забок Забок
5 Января
20:00
Блоис Баскет 41 Блоис Баскет 41
Бурж Бурж
5 Января
21:00