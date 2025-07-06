06.07.2025
Смотреть онлайн Nkumba Lady Marines - Jkl Lady Dolphins 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уганда — Женский чемпионат Уганды по баскетболу. НБЛ: Nkumba Lady Marines — Jkl Lady Dolphins . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .
МСК
Женский чемпионат Уганды по баскетболу. НБЛ
Завершен
8:22 16:15 7:16 16:14
47 : 67
06 июля 2025
Превью матча Nkumba Lady Marines — Jkl Lady Dolphins
Статистика матча
2-х очк. попадания
20
29
3-х очк. попадания
2
1
Реализовано штрафных
1
6
% реализации штрафных
50
40
