06.07.2025
Смотреть онлайн Канада - Испания 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира International U19 Women: Канада — Испания . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .
Превью матча Канада — Испания
История последних встреч
Канада
Испания
0 побед
1 победа
0%
100%
20.07.2025
Испания
70:68
Канада
Статистика матча
2-х очк. попадания
15
14
3-х очк. попадания
8
3
Реализовано штрафных
11
9
% реализации штрафных
78.6
64.3
Комментарии к матчу