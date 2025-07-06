Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Белиз — Belize Elite League : Belize City Thunderbolts — Cayo Western Ballaz . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .

Превью матча Belize City Thunderbolts — Cayo Western Ballaz

Команда Belize City Thunderbolts в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 08 сентября 2025 на поле команды Belize City Thunderbolts, в том матче победу одержали хозяева.