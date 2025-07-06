06.07.2025
Смотреть онлайн УСУ Леди Кэнонс - Женщины - Nabisunsa Women 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уганда — Женский чемпионат Уганды по баскетболу. НБЛ: УСУ Леди Кэнонс - Женщины — Nabisunsa Women . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
Женский чемпионат Уганды по баскетболу. НБЛ
Завершен
24:11 13:11 24:16 10:13
24:11 13:11 24:16 10:13
71 : 51
06 июля 2025
Превью матча УСУ Леди Кэнонс - Женщины — Nabisunsa Women
Статистика матча
2-х очк. попадания
20
16
3-х очк. попадания
8
6
Реализовано штрафных
7
1
% реализации штрафных
36.8
16.7
Комментарии к матчу