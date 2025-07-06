06.07.2025
Смотреть онлайн Колехио де Абогадос - Escazu Escoba 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Коста-Рика — Коста-Рика - ЛДБ - Супериор: Колехио де Абогадос — Escazu Escoba, 1 тур . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
МСК, 1 тур
Коста-Рика - ЛДБ - Супериор
Завершен
17:18 14:25 21:15 6:25
17:18 14:25 21:15 6:25
58 : 83
06 июля 2025
Превью матча Колехио де Абогадос — Escazu Escoba
История последних встреч
Статистика матча
2-х очк. попадания
13
27
3-х очк. попадания
9
7
Реализовано штрафных
3
7
% реализации штрафных
60
53.8
Кол-во реализованных бросков
25
41
Комментарии к матчу