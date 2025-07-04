Фрибет 15000₽
04.07.2025

Смотреть онлайн Belize City Thunderbolts - Belmopan Capital City Kings 04.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БелизBelize Elite League: Belize City ThunderboltsBelmopan Capital City Kings . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени .

МСК
Belize Elite League
Belize City Thunderbolts
Завершен
21:10 25:14 16:20 20:18
82 : 62
04 июля 2025
Belmopan Capital City Kings
Смотреть онлайн
Превью матча Belize City Thunderbolts — Belmopan Capital City Kings

История последних встреч

Belize City Thunderbolts
Belize City Thunderbolts
Belmopan Capital City Kings
Belize City Thunderbolts
2 побед
0 побед
100%
0%
17.08.2025
Belmopan Capital City Kings
Belmopan Capital City Kings
79:89
Belize City Thunderbolts
Belize City Thunderbolts
Обзор
09.08.2025
Belmopan Capital City Kings
Belmopan Capital City Kings
89:90
Belize City Thunderbolts
Belize City Thunderbolts
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
21
14
3-х очк. попадания
10
5
Реализовано штрафных
11
15
% реализации штрафных
78.6
68.2
