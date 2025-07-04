04.07.2025
Смотреть онлайн Belize City Thunderbolts - Belmopan Capital City Kings 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Белиз — Belize Elite League: Belize City Thunderbolts — Belmopan Capital City Kings . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени .
МСК
Belize Elite League
Завершен
21:10 25:14 16:20 20:18
82 : 62
04 июля 2025
Превью матча Belize City Thunderbolts — Belmopan Capital City Kings
История последних встреч
Статистика матча
2-х очк. попадания
21
14
3-х очк. попадания
10
5
Реализовано штрафных
11
15
% реализации штрафных
78.6
68.2
Комментарии к матчу