04.07.2025

Смотреть онлайн Минас (22) - Моги дас Крузес (22) 04.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияБразилия. LDB U22. Баскетбол: Минас (22)Моги дас Крузес (22) . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

МСК
Бразилия. LDB U22. Баскетбол
Минас (22)
Завершен
20:11 18:15 13:8 15:19
66 : 53
04 июля 2025
Моги дас Крузес (22)
Превью матча Минас (22) — Моги дас Крузес (22)

Команда Минас (22) в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч. Команда Моги дас Крузес (22), сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 0 поражений.

Статистика матча

2-х очк. попадания
20
15
3-х очк. попадания
5
4
Реализовано штрафных
11
11
% реализации штрафных
47.8
64.7
