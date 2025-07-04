Превью матча Минас (22) — Моги дас Крузес (22)

Команда Минас (22) в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч. Команда Моги дас Крузес (22), сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 0 поражений.