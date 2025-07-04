Смотреть онлайн Минас (22) - Моги дас Крузес (22) 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Бразилия. LDB U22. Баскетбол: Минас (22) — Моги дас Крузес (22) . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .
20:11 18:15 13:8 15:19
Превью матча Минас (22) — Моги дас Крузес (22)
Команда Минас (22) в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч. Команда Моги дас Крузес (22), сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 0 поражений.