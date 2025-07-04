04.07.2025
Смотреть онлайн Victoria Select Team - Национальный Тайваньский Нормальный Университет 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — Товарищеские матчи между клубами по баскетболу: Victoria Select Team — Национальный Тайваньский Нормальный Университет . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 06:40 по московскому времени .
МСК
Товарищеские матчи между клубами по баскетболу
Завершен
24:19 11:31 15:22 21:22
71 : 94
04 июля 2025
Превью матча Victoria Select Team — Национальный Тайваньский Нормальный Университет
Статистика матча
2-х очк. попадания
23
34
3-х очк. попадания
6
5
Реализовано штрафных
13
6
% реализации штрафных
61.9
50
Кол-во реализованных бросков
42
45
Комментарии к матчу