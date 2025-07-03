03.07.2025
Смотреть онлайн Micronesia 3x3 U23 - Northern Mariana Islands 3x3 U23 03.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира FIBA 3x3 U23 Nations League: Micronesia 3x3 U23 — Northern Mariana Islands 3x3 U23 . Начало встречи 03 июля 2025 запланировано на 09:20 по московскому времени .
МСК
FIBA 3x3 U23 Nations League
Отменен
15 : 21
03 июля 2025
Превью матча Micronesia 3x3 U23 — Northern Mariana Islands 3x3 U23
Статистика матча
2-х очк. попадания
1
4
3-х очк. попадания
0
0
Реализовано штрафных
1
5
% реализации штрафных
100
100
Комментарии к матчу