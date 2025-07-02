02.07.2025
Смотреть онлайн Latvia 3x3 U21 - Италия 3x3 21 (жен) 02.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира FIBA 3x3 U21 Nations League: Latvia 3x3 U21 — Италия 3x3 21 (жен) . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 10:25 по московскому времени .
МСК
FIBA 3x3 U21 Nations League
Отменен
10:17
10:17
12 : 21
02 июля 2025
Превью матча Latvia 3x3 U21 — Италия 3x3 21 (жен)
Статистика матча
2-х очк. попадания
5
4
3-х очк. попадания
0
0
Реализовано штрафных
0
7
% реализации штрафных
0
63.6
