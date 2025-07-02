Фрибет 15000₽
02.07.2025

Смотреть онлайн Бразилиа БРБ (22) - Моги дас Крузес (22) 02.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияБразилия. LDB U22. Баскетбол: Бразилиа БРБ (22)Моги дас Крузес (22) . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

МСК
Бразилия. LDB U22. Баскетбол
Бразилиа БРБ (22)
Завершен
7:17 10:16 11:23 14:18
42 : 74
02 июля 2025
Моги дас Крузес (22)
Превью матча Бразилиа БРБ (22) — Моги дас Крузес (22)

Статистика матча

2-х очк. попадания
11
14
3-х очк. попадания
6
9
Реализовано штрафных
2
19
% реализации штрафных
100
70.4
