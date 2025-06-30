30.06.2025
Смотреть онлайн Моги дас Крузес (22) - Униан Коринтианс (22) 30.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Бразилия. LDB U22. Баскетбол: Моги дас Крузес (22) — Униан Коринтианс (22) . Начало встречи 30 июня 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .
МСК
Бразилия. LDB U22. Баскетбол
Завершен
26:11 16:14 18:7 16:17
26:11 16:14 18:7 16:17
76 : 49
30 июня 2025
Превью матча Моги дас Крузес (22) — Униан Коринтианс (22)
История последних встреч
Моги дас Крузес (22)
Униан Коринтианс (22)
1 победа
0 побед
100%
0%
14.09.2025
Моги дас Крузес (22)
76:55
Униан Коринтианс (22)
Статистика матча
2-х очк. попадания
16
14
3-х очк. попадания
10
6
Реализовано штрафных
14
3
% реализации штрафных
70
33.3
Комментарии к матчу