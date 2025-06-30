30.06.2025
Смотреть онлайн Эсколинья Эспортес Пассо Зеро (19) - Carioca Kings U19 30.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Баскетбол. Бразилия - Лига Кариока U19: Эсколинья Эспортес Пассо Зеро (19) — Carioca Kings U19 . Начало встречи 30 июня 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .
МСК
Баскетбол. Бразилия - Лига Кариока U19
Завершен
7:12 13:14 24:9 37:5
81 : 40
30 июня 2025
Превью матча Эсколинья Эспортес Пассо Зеро (19) — Carioca Kings U19
Статистика матча
2-х очк. попадания
26
12
3-х очк. попадания
4
1
Реализовано штрафных
17
13
% реализации штрафных
50
68.4
Комментарии к матчу