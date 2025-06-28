28.06.2025
Смотреть онлайн AGFEB Basket Sao Jose Women - AJAB/SECEL Women 28.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Basketball Matches Women: AGFEB Basket Sao Jose Women — AJAB/SECEL Women . Начало встречи 28 июня 2025 запланировано на 02:15 по московскому времени .
МСК
Basketball Matches Women
Завершен
19:11 19:19 8:21 25:23
71 : 74
28 июня 2025
Превью матча AGFEB Basket Sao Jose Women — AJAB/SECEL Women
Статистика матча
2-х очк. попадания
9
12
3-х очк. попадания
3
3
Реализовано штрафных
4
6
% реализации штрафных
80
54.5
