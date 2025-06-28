28.06.2025
Смотреть онлайн Botafogo RJ U22 - Paulistano 28.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Бразилия. LDB U22. Баскетбол: Botafogo RJ U22 — Paulistano . Начало встречи 28 июня 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .
МСК
Бразилия. LDB U22. Баскетбол
Завершен
13:30 17:25 14:26 25:23
13:30 17:25 14:26 25:23
69 : 104
28 июня 2025
Превью матча Botafogo RJ U22 — Paulistano
Статистика матча
2-х очк. попадания
17
24
3-х очк. попадания
9
11
Реализовано штрафных
8
23
% реализации штрафных
47.1
79.3
Комментарии к матчу