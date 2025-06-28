28.06.2025
Смотреть онлайн Вилья Сан Мартин - Хинду Клуб 28.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Argentina La Liga Federal: Вилья Сан Мартин — Хинду Клуб . Начало встречи 28 июня 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК
Argentina La Liga Federal
Завершен
25:16 21:17 19:19 15:11
80 : 63
28 июня 2025
Превью матча Вилья Сан Мартин — Хинду Клуб
История последних встреч
Вилья Сан Мартин
Хинду Клуб
4 побед
2 побед
67%
33%
29.11.2025
Вилья Сан Мартин
84:66
Хинду Клуб
04.11.2025
Вилья Сан Мартин
68:61
Хинду Клуб
13.07.2025
Вилья Сан Мартин
79:74
Хинду Клуб
09.07.2025
Хинду Клуб
81:76
Вилья Сан Мартин
05.07.2025
Хинду Клуб
71:69
Вилья Сан Мартин
Статистика матча
2-х очк. попадания
23
19
3-х очк. попадания
7
4
Реализовано штрафных
13
13
% реализации штрафных
54.2
65
Комментарии к матчу