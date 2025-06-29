29.06.2025
Смотреть онлайн Punta Gorda Panthers - San Pedro Tiger Sharks 29.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Белиз — Belize Elite League: Punta Gorda Panthers — San Pedro Tiger Sharks . Начало встречи 29 июня 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
Belize Elite League
Завершен
14:13 8:17 0:0
22 : 30
29 июня 2025
Превью матча Punta Gorda Panthers — San Pedro Tiger Sharks
История последних встреч
Punta Gorda Panthers
San Pedro Tiger Sharks
0 побед
1 победа
0%
100%
11.07.2025
San Pedro Tiger Sharks
76:61
Punta Gorda Panthers
Статистика матча
2-х очк. попадания
9
10
3-х очк. попадания
1
2
Реализовано штрафных
1
4
% реализации штрафных
20
36.4
Комментарии к матчу