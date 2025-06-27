Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
27.06.2025

Смотреть онлайн Солес де Мехикали - Дорадос де Чихуахуа 27.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МеждународныйТоварищеские матчи между клубами по баскетболу: Солес де МехикалиДорадос де Чихуахуа . Начало встречи 27 июня 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

МСК
Товарищеские матчи между клубами по баскетболу
Солес де Мехикали
Завершен
17:27 22:14 16:27 30:23
85 : 91
27 июня 2025
Дорадос де Чихуахуа
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Солес де Мехикали — Дорадос де Чихуахуа

История последних встреч

Солес де Мехикали
Солес де Мехикали
Дорадос де Чихуахуа
Солес де Мехикали
1 победа
1 победа
50%
50%
11.08.2025
Дорадос де Чихуахуа
Дорадос де Чихуахуа
85:76
Солес де Мехикали
Солес де Мехикали
Обзор
10.08.2025
Дорадос де Чихуахуа
Дорадос де Чихуахуа
83:88
Солес де Мехикали
Солес де Мехикали
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
24
19
3-х очк. попадания
6
12
Реализовано штрафных
17
13
% реализации штрафных
77.3
59.1
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
иконка Популярные матчи
Салават Юлаев Салават Юлаев
Амур Амур
25 Декабря
17:00
Локомотив Локомотив
Динамо Москва Динамо Москва
25 Декабря
19:30
Торпедо Торпедо
ЦСКА ЦСКА
25 Декабря
19:30
Лада Лада
Трактор Трактор
25 Декабря
18:00
Барыс Барыс
Автомобилист Автомобилист
25 Декабря
17:30
Северсталь Северсталь
ХК Сочи ХК Сочи
25 Декабря
19:00
HC Magnitka Magnitogorsk HC Magnitka Magnitogorsk
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
25 Декабря
17:00
Челны Челны
Динамо-Алтай Динамо-Алтай
25 Декабря
19:00
Южный Урал Орск Южный Урал Орск
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
25 Декабря
16:30
ЦСК ВВС ЦСК ВВС
Металлург Новокузнецк Металлург Новокузнецк
25 Декабря
18:00