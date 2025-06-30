Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
30.06.2025

Смотреть онлайн Panteras Women - Аделитас - Женщины 30.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика - Профессиональная баскетбольная лига - Женщины: Panteras WomenАделитас - Женщины, 1 тур . Начало встречи 30 июня 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на арене Gimnasio Hermanos Carreon.

МСК, 1 тур, Арена: Gimnasio Hermanos Carreon
Мексика - Профессиональная баскетбольная лига - Женщины
Panteras Women
Завершен
25:22 26:24 14:13 29:21
94 : 80
30 июня 2025
Аделитас - Женщины
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Panteras Women — Аделитас - Женщины

Команда Panteras Women в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча. Команда Аделитас - Женщины, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 03 июля 2025 на поле команды Аделитас - Женщины, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Panteras Women
Panteras Women
Аделитас - Женщины
Panteras Women
1 победа
0 побед
100%
0%
03.07.2025
Аделитас - Женщины
Аделитас - Женщины
92:96
Panteras Women
Panteras Women
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
30
22
3-х очк. попадания
5
8
Реализовано штрафных
19
12
% реализации штрафных
73.1
80
Кол-во реализованных бросков
54
42
Игры 1 тур
03.07.2025
Аделитас - Женщины
92:96
Panteras Women
Завершен
30.06.2025
Panteras Women
94:80
Аделитас - Женщины
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
иконка Популярные матчи
Рома Рома
Дженоа Дженоа
29 Декабря
22:45
Триест Триест
Виртус Болонья Виртус Болонья
29 Декабря
22:30
Милан Милан
Ваноли Кремона Ваноли Кремона
29 Декабря
22:00
Парма Пермь Парма Пермь
Нижний Новгород Нижний Новгород
29 Декабря
17:30
Давос Давос
ХИФК ХИФК
29 Декабря
22:15
Барселона Барселона
Сарагоса Сарагоса
29 Декабря
20:00
Брэдфорд Брэдфорд
Порт Вейл Порт Вейл
29 Декабря
22:45
Бреоган Бреоган
Баскония Баскония
29 Декабря
22:00
Стокпорт Каунти Стокпорт Каунти
Донкастер Донкастер
29 Декабря
22:45
Хаддерсфилд Хаддерсфилд
Нортхэмптон Нортхэмптон
29 Декабря
22:45