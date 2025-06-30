Смотреть онлайн Panteras Women - Аделитас - Женщины 30.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика - Профессиональная баскетбольная лига - Женщины: Panteras Women — Аделитас - Женщины, 1 тур . Начало встречи 30 июня 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на арене Gimnasio Hermanos Carreon.
25:22 26:24 14:13 29:21
Превью матча Panteras Women — Аделитас - Женщины
Команда Panteras Women в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча. Команда Аделитас - Женщины, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 03 июля 2025 на поле команды Аделитас - Женщины, в том матче победу одержали гостьи.